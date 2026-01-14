Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 14 января 2026Бывший СССР

На Украине назначили нового министра обороны

Железняк: Рада поддержала назначение Федорова новым министром обороны Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность нового министра обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Четвертый министр обороны [с начала конфликта]», — заявил нардеп.

Кандидатуру Федорова поддержали 277 парламентариев.

Ранее украинский парламент отправил в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Он написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назначили нового министра обороны

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Рады на русском языке

    Борющаяся с агрессивной формой рака 26-летняя блогерша назвала главное сожаление

    Лавров заявил о грубейшем нарушении международного права в Венесуэле

    «АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в 2025 году

    Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

    Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

    Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok