На Украине назначили нового министра обороны

Железняк: Рада поддержала назначение Федорова новым министром обороны Украины

Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность нового министра обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Четвертый министр обороны [с начала конфликта]», — заявил нардеп.

Кандидатуру Федорова поддержали 277 парламентариев.

Ранее украинский парламент отправил в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Он написал заявление об отставке в прошлую пятницу, 9 января.