Кличко назвал ситуацию в Киеве «чрезвычайно сложной»

Кличко: Без тепла в Киеве остаются 500 МКД, ситуация с электроснабжением сложная

В Киеве без теплоснабжения продолжают оставаться почти 500 многоквартирных домов и коммунальщики продолжают работы. А с электроснабжением в столице Украины ситуация «остается чрезвычайно сложной», заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

По словам Кличко, специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру в тяжелых условиях, работы ведутся круглосуточно.

«Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в городе остается чрезвычайно сложной. Энергетики тоже работают над восстановлением света», — заключил мэр Киева.

Ранее появилась информация о том, что из-за блэкаута жители Киева и Киевской области ринулись массово скупать хлеб. Полки в некоторых магазинах опустели.