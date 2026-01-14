Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:18, 14 января 2026Бывший СССР

Кличко назвал ситуацию в Киеве «чрезвычайно сложной»

Кличко: Без тепла в Киеве остаются 500 МКД, ситуация с электроснабжением сложная
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве без теплоснабжения продолжают оставаться почти 500 многоквартирных домов и коммунальщики продолжают работы. А с электроснабжением в столице Украины ситуация «остается чрезвычайно сложной», заявил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

По словам Кличко, специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру в тяжелых условиях, работы ведутся круглосуточно.

«Вместе с тем, ситуация с электроснабжением в городе остается чрезвычайно сложной. Энергетики тоже работают над восстановлением света», — заключил мэр Киева.

Ранее появилась информация о том, что из-за блэкаута жители Киева и Киевской области ринулись массово скупать хлеб. Полки в некоторых магазинах опустели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделайте Иран снова великим». Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции и захватывать органы власти

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыто содержание 20-го пакета санкций против России

    Марочко назвал неочевидную пользу от освобождения Орехова

    Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

    На Западе восхитились ракетами «Орешник» после удара возмездия

    Заболевший бойфренд отказал девушке в сексе и столкнулся с неожиданной реакцией

    В украинском городе прозвучали взрывы

    Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok