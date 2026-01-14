МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском сухогрузе Ron

МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие в Каспийском море сухогрузе Ron, принадлежащем Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что по итогам спасательной операции все 14 членов экипажа были спасены. Все они являются гражданами Индии и Ирана.

