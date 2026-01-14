Реклама

16:33, 14 января 2026Бывший СССР

МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alex Stemmer / Shutterstock / Fotodom

МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие в Каспийском море сухогрузе Ron, принадлежащем Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что по итогам спасательной операции все 14 членов экипажа были спасены. Все они являются гражданами Индии и Ирана.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали танкер Matilda в ста километрах от города Анапы в Краснодарском крае. По данным оборонного ведомства, судно следовало под флагом Мальты. ВСУ атаковали танкер при помощи двух ударных беспилотных летательных аппаратов. Каких-либо других подробностей в министерстве не сообщили.

