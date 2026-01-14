Реклама

Экономика
14:29, 14 января 2026Экономика

Москвичам пообещали аномальное Крещение

Синоптик Вильфанд: В Москве погода на Крещение будет холоднее нормы на 6°C
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Погода на Крещение в Москве будет холоднее климатической нормы на шесть градусов. Аномальные морозы 19 января пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 17 и 18 января, температура воздуха окажется ниже нормы на 8-10 градусов. А в понедельник, 19 января, — на 6-7 градусов. Столбики термометров в крещенскую ночь опустятся до минус 12-17 градусов, рассказал Вильфанд.

Ранее некоторым российским регионам пообещали 40-градусные морозы на Крещение. По прогнозам синоптика Александра Шувалова, сильное похолодание ожидается в Томской и Новосибирской областях вплоть до южных районов Красноярского края. В этих регионах столбики термометров к 19 января достигнут отметки в минус 40 градусов.

Усилятся морозы также в Омской области и Алтайском крае. Там температура перед Крещением упадет до минус 35 градусов. В центральной же части страны метеоролог ожидает к Крещению около минус 20-25 градусов ночью и минус 15 градусов в дневные часы.

