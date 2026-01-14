Реклама

Экономика
14:05, 14 января 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Жителей столичного региона предупредили о гололедице и тумане
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и тумана, сообщил российский Гидрометцентр.

Предупреждение о гололедице в столице действует до 21 часа четверга, 15 января. Для Московской области предупреждение действует до полуночи с четверга на пятницу, 16 января.

Также жителей Подмосковья предупредили о тумане с отложением измороси, который возможен в отдельных районах с 21 часа среды, 14 января, до 9 утра 15 января.

Синоптики предупреждают жителей столичного региона о резком похолодании в предстоящие выходные, 17 и 18 января. В отдельных районах Подмосковья ночью может похолодать до минус 25 градусов. До пятницы ожидается хорошая зимняя погода — температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут минус 7-11 градусов, а днем — минус 6-8 градусов.

