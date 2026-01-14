Реклама

13:26, 14 января 2026Россия

Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

Минобороны: Системы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, из них 28 — над Азовским морем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Над Азовским морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Речь идет о налете украинских дронов на Россию. Всего системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Отмечается, что 28 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, еще три — над Крымом и два — над Краснодарским краем. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно об ударе российского дальнобойного оружия по Украине. В частности под атаку попали места хранения беспилотников и объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

