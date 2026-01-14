Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 14 января 2026Россия

Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Минобороны сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Российское дальнобойное оружие ударило по Украине. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Военное ведомство отчиталось об успешном поражении объектов военной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о местах хранения беспилотников и объектах энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, за минувшие сутки было поражено 145 районов дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Удар был нанесен оружием наземного и воздушного базирования, следует из сообщения министерства.

Тем временем Российская армия продолжает наступление по всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО. Так, 12 января стало известно о переходе под российский контроль населенного пункта Новобойковское Запорожской области. 14 января российские бойцы выбили ВСУ из Комаровки в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер актер Игорь Золотовицкий. Легенду МХАТа и звезду культовых сериалов любили миллионы россиян

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Билеты на концерт Долиной предложили раздать бесплатно

    АвтоВАЗ раскрыл количество проданных Lada Aura в 2025 году

    Агата Муцениеце решила сбросить лишний вес

    В Москве задержали разбившего зеркало в метро россиянина

    Артемий Лебедев назвал сволочизмом поведение Долиной

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Канадский хоккеист клуба КХЛ сравнил цены в России и Северной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok