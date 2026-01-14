Минобороны сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

Российское дальнобойное оружие ударило по Украине. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Военное ведомство отчиталось об успешном поражении объектов военной инфраструктуры противника. В частности, речь идет о местах хранения беспилотников и объектах энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, за минувшие сутки было поражено 145 районов дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Удар был нанесен оружием наземного и воздушного базирования, следует из сообщения министерства.

Тем временем Российская армия продолжает наступление по всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО. Так, 12 января стало известно о переходе под российский контроль населенного пункта Новобойковское Запорожской области. 14 января российские бойцы выбили ВСУ из Комаровки в Запорожской области.