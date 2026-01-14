Реклама

Россия
12:09, 14 января 2026Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России сообщило о взятии Комаровки в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Комаровка в Сумской области, где боевые действия вели подразделения северной группировки войск.

Противник за сутки лишился до 190 бойцов, двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, а также сладов с горючим и с материальными средствами.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что российские войска способны взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. Он отметил, что на данный момент Вооруженные силы Украины удерживают ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, но в будущем их позиции могут ослабнуть.

