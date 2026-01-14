Реклама

21:59, 14 января 2026

Орбан высказался о коррупционных скандалах на Украине

Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине и заявил, что Киев якобы провел «впечатляющие реформы» по борьбе с коррупцией. Своим мнением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Тот, кто считает, что Украина "провела впечатляющие реформы", игнорирует шокирующие и острые коррупционные скандалы на Украине последних месяцев», — высказался он.

По мнению Орбана, «история с золотым унитазом в Киеве» стала в Венгрии символом коррупции на Украине.

Ранее Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины приведет к краху Европы.

