Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине и заявил, что Киев якобы провел «впечатляющие реформы» по борьбе с коррупцией. Своим мнением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Тот, кто считает, что Украина "провела впечатляющие реформы", игнорирует шокирующие и острые коррупционные скандалы на Украине последних месяцев», — высказался он.

По мнению Орбана, «история с золотым унитазом в Киеве» стала в Венгрии символом коррупции на Украине.

Ранее Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины приведет к краху Европы.

