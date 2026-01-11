Реклама

Орбан предрек крах Европы из-за Украины

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европе крах из-за Украины. Об этом он высказался на странице в соцсети X.

«Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов (...) Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху», — заявил политик.

Он добавил, что в случае, если Венгрия согласится оказывать финансовую поддержку Киеву, то откажется от социальной поддержки своего народа. Орбан подчеркнул, что Венгрия будет ставить на первое место свой народ, а не Украину.

Ранее премьер-министр назвал помощь Украине бездонной тратой денег. Он заявил, что оказывать финансовую поддержку Киеву не имеет смысла, так как в стране развита коррупция. Он добавил, что Брюсселю придется признать, что Украина делает Европу слабее.

