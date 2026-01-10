Реклама

Орбан назвал помощь Украине бездонной тратой денег

Орбан: Отправлять деньги на Украину — все равно что бросать их в бездонную бочку
Варвара Кошечкина
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Финансовая поддержка Украины со стороны Запада не имеет смысла и лишь усугубляет проблемы, заявил премьер-министр Венгрия Виктор Орбан. С таким заявлением он выступил в Будапеште на съезде правящей партии «ФИДЕС», передает ТАСС.

По словам Орбана, Киев запросил у западных стран около 800 миллиардов долларов на восстановление в течение ближайших десяти лет, не считая дополнительных расходов на безопасность.

«И это не включает расходы на обеспечение их безопасности, которые будут представлены отдельно», — подчеркнул он.

Глава венгерского правительства отметил, что в связи с этими запросами руководство Евросоюза уже уведомило Будапешт о планах перехода на военную экономику ради дальнейшей поддержки Украины.

«Но отправлять деньги на Украину — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию. Если кому-то хочется, то пусть воруют, но не у нас. Рано или поздно Брюсселю тоже придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Украина делает нас не сильнее, а слабее», — обратил внимание он.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что его кабинет не намерен участвовать в финансировании Украины. По его словам, такие расходы вынудили бы Венгрию отказаться от ключевых социальных программ, включая повышение минимальной заработной платы, выплаты 14-й пенсии и поддержку молодых семей.

Ранее ФИДЕС избрали Орбана кандидатом партии на пост главы правительства на выборах, которые должны состояться в Венгрии в первой половине апреля.

