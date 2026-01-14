Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:15, 14 января 2026Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию

Принц Гарри вернется из добровольного изгнания в США
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

По сведениям ряда британских СМИ, принц Гарри и Меган Маркл решили прервать добровольное изгнание и вернуться в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По сведениям королевского эксперта Тома Сайкса, Меган Маркл может приехать в Великобританию уже этим летом, если принц Гарри добьется возвращения государственной охраны.

Издание The Sun сообщило, что Меган приедет в июле и будет участвовать в подготовке Invictus Games — своеобразной паралимпиады для раненых военнослужащих, которую учредил принц Гарри.

Издание The Sunday Times утверждает, что возвращение Меган предусматривается переговорами о государственной охране, которые ведет принц Гарри. Официального подтверждения этой информации нет.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020
Елизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Елизавета II определила будущее принца Гарри и Меган МарклКоролевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
13 января 2020

В Daily Beast полагают, что недавние перестановки в команде пиарщиков принца Уильяма также связаны с предполагаемым возвращением Гарри и Меган. Как сообщает The Mail on Sunday, Уильям, считающийся главным противником Гарри в королевской семье, нанял опытного кризис-менеджера Лизу Рейвенскрофт.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались исполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали в США. В интервью, мемуарах и документальных фильмах они обвинили британскую королевскую семью в травле и намекали, что один из членов семьи допускал расистские высказывания в адрес Меган. По слухам, король Карл и принц Уильям полностью прервали общение с Гарри.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok