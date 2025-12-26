Реклама

Из жизни
16:23, 26 декабря 2025

Принц Гарри скрыл свои титулы и выступил под другой фамилией

Принц Гарри скрыл свой титул и выступил на чемпионате под фамилией Уэльский
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Eduardo Lima / Reuters

Принц Гарри выступил на соревнованиях по зимнему поло под другой фамилией. Об этом сообщает Page Six.

Гарри тайно принял участие в чемпионате мира по зимнему поло Сент-Региса, который проходил в американском городе Аспен, штат Колорадо. Хотя у него есть титулы принца, герцога, графа и барона, он скрыл это и выступал под именем Гарри Уэльский.

Гарри и его брат Уильям нередко использовали фамилию Уэльский в юности. Это связано с тем, что их отец, будущий король Великобритании Карл III, в то время был принцем Уэльским. Сейчас этот титул перешел Уильяму.

После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские и с тех пор использовали именно их.

Формально Карл III и его ближайшие родственники носят фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но почти никогда ее не используют и указывают лишь имя и титул.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

