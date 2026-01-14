Реклама

15:45, 14 января 2026

Россиянам назвали главную альтернативу отдыху в Венесуэле

Турэксперт Мкртчян назвал Кубу альтернативой отдыха в Венесуэле для россиян
Алина Черненко

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян назвал туристам главную альтернативу отдыху в Венесуэле. О том, что многие соотечественники сегодня выбирают отпуск на Кубе, он рассказал Life.ru.

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа «взяться» за Остров свободы, спрос россиян на поездки туда увеличился на 20-30 процентов по сравнению с 2025 годом, отметил турэксперт. По его словам, такой рост не показывают ни Вьетнам, ни Таиланд, ни Египет, ни ОАЭ.

Тем временем по Ирану наблюдается серьезный спад спроса, указано в источнике. Россияне поняли, что пока туда лучше не ездить.

В начале января 2026 года Трамп выступил с угрозой по отношению к Кубе. Он заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать.

