03:41, 14 января 2026Россия

Россиянам назвали причины для срочной смены кода от банковской карты

Кучугурин: Меняйте код от банковской карты, если пришли неизвестные уведомления
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Поводов для срочной смены пин-кода от банковской карты не так много, но все же они есть и россиянам надо быть внимательнее, чтобы их распознать. Рассказал агентству «Прайм» Константин Кучугурин, технический директор Сравни.

Одним из случаев, когда необходимо менять код являются неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которых вы не совершали. В такой ситуации стоит не просто поменять пин-код, но и в целом заблокировать карту, перевыпустив новую с другим паролем.

«Срочно менять пин-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте, если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили пин-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминал», — добавил эксперт.

Кучугурин также отметил и важность придумывания правильного пин-кода. Опасными и недопустимыми кодами считаются легко угадываемые комбинации, например, 1234 или 2580 (вертикальная линия на клавиатуре - прим.« Ленты.ру»). Ненадежными также считаются коды с последними цифрами номера телефона или последовательные комбинации (1122, 7777).

В завершении эксперт посоветовал выбирать случайную комбинацию, несвязанную с личной информацией и неочевидную для посторонних.

Ранее «Лента.ру» рассказала, что делать, если вы забыли пароль от электронной почты, и опубликовала восемь инструкций по восстановлению доступа.

