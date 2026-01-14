Реклама

11:30, 14 января 2026Россия

Сердце россиянки не выдержало после известия о смерти мужа на СВО

На Урале похоронили жену бойца СВО, она не смогла пережить смерть мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Свердловской области жена участника СВО не смогла пережить смерть мужа. О ее похоронах сообщило сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Муж россиянки пробыл в зоне боевых действий чуть более года. Все это время его жена переживала за супруга и плакала, когда он подолгу не выходил с ней на связь.

Незадолго до Нового года мужчины не стало. Прощание с ним было назначено на 8 января, однако до похорон вдова не дожила. Сестра россиянки объяснила, что она успела подготовить все для траурной церемонии. «Она очень переживала. Муж ведь», — сказала собеседница издания.

В семье воспитывалась 11-летняя девочка, после случившегося она осталась сиротой. Опеку над ней планирует оформить старший брат, взрослый мужчина.

Ранее в Забайкалье мать другого воевавшего на СВО солдата не пережила смерти сына. Женщину нашли на его могиле. Она не выдержала горя.

