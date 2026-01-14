Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:14, 14 января 2026Ценности

Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

Стилист Кусик назвал закрывающие лоб объемные челки трендом 2026 года
Мария Винар

Фото: Getty Images

Модные редакторы Daily Mail совместно со стилистами и парикмахерами назвали тренды в прическах на 2026 год. Материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты обратили внимание на окрашивания, которые будут актуальны в этом году. Так, они посоветовали присмотреться к темно-коричневым и медным тонам, а также к теплому блонду. Кроме того, по их словам, популярность обретет техника окрашивания Color melting («Плавление цвета»). «Представьте, что вы осветляете волосы на один-два оттенка, плавно растушевывая от середины длины до кончиков. Это сдержанный, но эффектный цвет, который, как ни странно, идеально подходит для зимы», — объяснила парикмахер Хлоя Свифт.

Также в новом году в трендах будут преобладать каре с глянцевым блеском, лохматые короткие стрижки и прически с небрежными локонами. Модными станут и полностью закрывающие лоб объемные челки и так называемый облачный миди-боб, который представляет собой стрижку с прядями длиной до ключиц. «Это естественная эволюция стрижки боб 2025 года. Представьте себе мягкие изгибы, движение и энергию укладки феном в стиле 90-х. Внутренние слои сохраняют форму, а укладка фокусируется на объеме и воздушности», — пояснила стилист по волосам Саманта Кусик.

В ноябре прошлого года парикмахер Софи Мерц раскрыла главную опасность сушки волос без фена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назначили нового министра обороны

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Рады на русском языке

    Борющаяся с агрессивной формой рака 26-летняя блогерша назвала главное сожаление

    Лавров заявил о грубейшем нарушении международного права в Венесуэле

    «АвтоВАЗ» сообщил о прибыли в 2025 году

    Лавров заявил о ненадежности американских партнеров

    Пассажир российского самолета не выжил во время подготовки к вылету

    Стилисты назвали тренды в прическах на 2026 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok