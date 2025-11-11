Парикмахер раскрыла главную опасность сушки волос без фена

Парикмахер Софи Мерц: Сушка волос без фена может привести к росту грибка

Парикмахер Софи Мерц из Ноттингемшира, Англия, раскрыла главную опасность сушки волос без фена. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, сушка волос естественным образом может спровоцировать рост грибка, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества перхоти и появлению себорейного дерматита.

«Если вы сушите волосы феном, он быстро удаляет влагу с кожи головы, что помогает избежать чрезмерного роста микробов», — отметила автор ролика.

Также она посоветовала держать в чистоте и сухости расчески и наволочки.

