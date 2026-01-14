Реклама

Студентка техникума поучаствовала в обмане школьницы на пять миллионов рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 20-летняя студентка поучаствовала в обмане 15-летней школьницы на пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, 28 декабря в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что в отношении ее 15-летней дочери было совершено мошенничество. По ее словам, с 24 по 26 декабря девочке позвонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денег убедили ее вынести из дома родительские накопления и отдать их курьеру.

В качестве курьера к школьнице приехала фигурантка. Девочка отдала ей пять миллионов рублей и ювелирные изделия.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные лишили 61-летнюю женщину более 14 миллионов рублей под предлогом замены домофона.

