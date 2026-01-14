Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:52, 14 января 2026Экономика

В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

В Татарстане из-за влаги и помета рухнула крыша Дома культуры
Виктория Клабукова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В одном из сел Татарстана из-за халатного отношения к ремонтным работам упала кровля Дома культуры. Об этом пишут «Челнинские известия».

Обрушение произошло в деревне Мусабай-Завод Тукаевского района республики. На площади более десяти квадратных метров рухнула крыша и потолочное перекрытие зрительного зала. Как показала проверка прокуратуры, причиной обвала стал естественный износ конструкций, на который долгое время не обращали внимания. Помимо отсутствия ремонта, состояние перекрытий усугубили длительное воздействие воды и птичьего помета, заявили специалисты. Наряду с этим ведомственная проверка выявила нарушения в противопожарной защите, техобслуживании и эксплуатационном контроле здания.

Также в ведомстве подчеркивают, что руководство учреждения и районная администрация нарушили закон, своевременно не сообщив о происшествии в правоохранительные и надзорные органы. Как выяснилось, обрушение произошло в октябре. Главе района предписали провести внеплановые проверки всех подведомственных учреждений культуры и уладить вопрос с финансированием в них ремонта.

Ранее часть крыши рухнула на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. О пострадавших не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    В Сети раскритиковали первую в мире куклу Barbie с аутизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok