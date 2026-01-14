В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

В Татарстане из-за влаги и помета рухнула крыша Дома культуры

В одном из сел Татарстана из-за халатного отношения к ремонтным работам упала кровля Дома культуры. Об этом пишут «Челнинские известия».

Обрушение произошло в деревне Мусабай-Завод Тукаевского района республики. На площади более десяти квадратных метров рухнула крыша и потолочное перекрытие зрительного зала. Как показала проверка прокуратуры, причиной обвала стал естественный износ конструкций, на который долгое время не обращали внимания. Помимо отсутствия ремонта, состояние перекрытий усугубили длительное воздействие воды и птичьего помета, заявили специалисты. Наряду с этим ведомственная проверка выявила нарушения в противопожарной защите, техобслуживании и эксплуатационном контроле здания.

Также в ведомстве подчеркивают, что руководство учреждения и районная администрация нарушили закон, своевременно не сообщив о происшествии в правоохранительные и надзорные органы. Как выяснилось, обрушение произошло в октябре. Главе района предписали провести внеплановые проверки всех подведомственных учреждений культуры и уладить вопрос с финансированием в них ремонта.

Ранее часть крыши рухнула на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. О пострадавших не сообщалось.