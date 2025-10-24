На вокзале в Петербурге рухнула крыша

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть крыши. О происшествии сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Фрагмент потолка надземной парковки рухнул на 12-й платформе. Упавшие фрагменты никого не задели, в инциденте никто не пострадал. Доступ к участку ограничен, вокзал продолжает работу в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

