На вокзале в Петербурге рухнула крыша

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть крыши. О происшествии сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Фрагмент потолка надземной парковки рухнул на 12-й платформе. Упавшие фрагменты никого не задели, в инциденте никто не пострадал. Доступ к участку ограничен, вокзал продолжает работу в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.
