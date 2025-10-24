Экономика
20:36, 24 октября 2025Экономика

На вокзале в Петербурге рухнула крыша

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге рухнула часть крыши
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Пресс-сек Красногвардейского»

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обрушилась часть крыши. О происшествии сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Фрагмент потолка надземной парковки рухнул на 12-й платформе. Упавшие фрагменты никого не задели, в инциденте никто не пострадал. Доступ к участку ограничен, вокзал продолжает работу в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрыли уличную торговлю в Апраксином дворе. Власти города собираются заняться благоустройством пространства.

