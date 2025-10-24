Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 24 октября 2025Экономика

В Петербурге закрыли уличную торговлю на Апрашке

В Санкт-Петербурге закрыли уличную торговлю в Апраксином дворе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге закрыли уличную торговлю в Апраксином дворе перед благоустройством пространства. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на вице-губернатора города Игоря Потапенко.

По словам Потапенко, сейчас территория на «Апрашке» приведена в качественный вид. «Нет уличной торговли, начали укладывать асфальт, в дальнейшем все будет совершенствоваться. Заверяю — торговля исключительно в законном порядке», — отметил чиновник.

Накануне в Апраксином дворе были проведены аукционы по аренде помещений со сниженной ставкой. На торги попали четыре объекта. Арендатор сможет снять их на три года, а после продлить договор без повторного аукциона.

Ранее в Санкт-Петербурге приняли решение отложить массовый выход беспилотной уборочной техники на улицы города. Некоторое время приборы будут работать в тестовом режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости