В Петербурге закрыли уличную торговлю на Апрашке

В Санкт-Петербурге закрыли уличную торговлю в Апраксином дворе перед благоустройством пространства. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на вице-губернатора города Игоря Потапенко.

По словам Потапенко, сейчас территория на «Апрашке» приведена в качественный вид. «Нет уличной торговли, начали укладывать асфальт, в дальнейшем все будет совершенствоваться. Заверяю — торговля исключительно в законном порядке», — отметил чиновник.

Накануне в Апраксином дворе были проведены аукционы по аренде помещений со сниженной ставкой. На торги попали четыре объекта. Арендатор сможет снять их на три года, а после продлить договор без повторного аукциона.

