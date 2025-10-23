В одной стране уборщиков заменили роботами

Оператор недвижимости в Китае начал массово заменять уборщиков-людей роботами

Крупнейший оператор недвижимости Китая Country Garden Services Holdings начал массово заменять людей-уборщиков на роботов, сообщает издание Caixin global.

Производство роботов-уборщиков для жилых зданий запущено с целью снижения расходов на персонал. Уборка жилья в настоящее время составляет около 70 процентов всех затрат компании. В настоящее время в эксплуатацию введены 130 таких роботов в крупных городах Китая. К концу текущего года планируется выпустить тысячу роботов, способных самостоятельно мыть полы, управлять лифтом, обходить препятствия и возвращаться на зарядные станции. Через год производство может быть увеличено до 10 тысяч единиц.

Президент компании Сю Биньхуай отметил, что при успешной реализации проекта роботов-уборщиков планируют предлагать и другим операторам рынка недвижимости.

Ранее в Санкт-Петербурге решили отложить массовый выход беспилотной уборочной техники на улицы города. Робот-уборщик «Пиксель» и другая техника пока будет работать в тестовом режиме.