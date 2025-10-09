В Петербурге отложили уборку улиц роботами

В Петербурге решили работать с роботами-уборщиками в тестовом режиме

Робот-уборщик «Пиксель» и другая беспилотная уборочная техника пока будет работать в Санкт-Петербурге в тестовом режиме. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Предстоящей зимой технику снова будут тестировать, так как к ней пока «есть вопросы». Кроме того, работа робота «Пикселя» по уборке улиц тоже пока откладывается, поскольку техника »должна работать именно по тому маршруту, и по тому графику, и в тех пределах [которые заданы]», отметил Разумишкин.

«Пиксель» разработан московской компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Он умеет подметать тротуары, проводить влажную уборку и сгребать снег.

В 2024 году столичный мэр Сергей Собянин сообщил о выходе на работу в Москве автономных роботов-уборщиков. Отмечалось, что «Пиксели» будут подметать мусор и сгребать снег в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября.

Ранее выяснилось, что большинство опрошенных россиян уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта, а некоторые опасаются, что их профессия будет заменена при помощи ИИ-алгоритмов.

