18:57, 14 января 2026

Телеведущая лишилась глаза во время празднования Нового года

Немецкая телеведущая Плевиг лишилась глаза из-за попадания в него фейерверка
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: @iam_andreaplewig

Немецкая телеведущая Андреа Плевиг лишилась глаза после попытки запустить фейерверк во время празднования Нового года. Об этом пишет Kleine Zeitung.

По словам Плевиг, она хорошо подготовилась к запуску салюта, а ее дети находились на безопасном расстоянии. Однако один из фейерверков сработал преждевременно и попал ей в левый глаз. Ведущая потеряла сознание.

Скорая помощь доставила Плевиг в больницу. Ей сделали две операции, но глаз не удалось сохранить.

«Это был несчастный случай. Глупая случайность», — так ведущая описала случившееся. Кроме того, после инцидента она публично выступила за запрет использования пиротехники частными лицами.

Ранее сообщалось, что жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Медики стабилизировали его состояние.

