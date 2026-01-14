Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:07, 14 января 2026Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

Заслуженный артист России и участник ВОВ Виктор Рухманов ушел из жизни
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России и участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Театр Сатиры.

В театре Рухманов прослужил более 60 лет.

«Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре Сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», — гласит публикация учреждения культуры.

Помимо театральных работ, Рухманов сыграл несколько заметных ролей в кино: в киножурнале «Фитиль» и телетеатре «Кабачок "12 стульев"».

Ранее стало известно, что заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий ушел из жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    Раскрыта фабула дела бывшего вице-губернатора российского региона

    Правые политики Европы поддержали Орбана перед выборами

    Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

    Развеян популярный миф о Windows

    ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

    Священник РПЦ заявил о необходимости наказывать целителей и шаманов

    Полицейский оказался наводчиком ракетно-бомбовых ударов по Херсону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok