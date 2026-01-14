Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

Заслуженный артист России и участник ВОВ Виктор Рухманов ушел из жизни

Заслуженный артист России и участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Театр Сатиры.

В театре Рухманов прослужил более 60 лет.

«Виктор Ильич посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре Сатиры 69 лет. Талант, преданность искусству и невероятная харизма покорили сердца множества зрителей», — гласит публикация учреждения культуры.

Помимо театральных работ, Рухманов сыграл несколько заметных ролей в кино: в киножурнале «Фитиль» и телетеатре «Кабачок "12 стульев"».

