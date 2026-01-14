Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:30, 14 января 2026Экономика

В Банке России высказались о запрете микрофинансовых компаний

ЦБ: Запрет в России микрофинансовых организаций — это не выход
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В настоящее время клиентами микрофинансовых организаций (МФО) России стали около 15 миллионов жителей страны. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Его процитировало ТАСС.

По его мнению, в такой ситуации запрещать МФО нельзя, так как услуги этих контор востребованы населением. Гражданам могут выдать там ссуду просто и быстро. При этом речь идет не только о коротких займах до зарплаты, то также и о POS-кредитовании и кредитах на крупные покупки.

Как полагает Кочетков, запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке.

По прогнозам, с 2026 года миллионы россиян могут потерять возможность оформить микрозаймы, так как МФО рискуют лишиться возможности использования собственных моделей оценки доходов потенциальных заемщиков при выдаче мелких займов.

Между тем, в 2025 году в стране наблюдался переток части заемщиков от банков в микрофинансовые организации. Причинами стали как падение кредитного качества потребительских займов, так и ужесточение требований, которые банки предъявляют к потенциальным должникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу из-за снарядов

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    В США указали на выгоду России от событий в Венесуэле

    Американская корпорация занялась производством боевых дронов только ради Украины

    В новой стратегии Трампа нашли выгоду России

    В Иране захотели создать закрытую внутреннюю интернет-сеть

    Готовивший диверсию на объектах ТЭК молодой россиянин попал на видео

    Названо число остающихся в реанимации детей из роддома в Новокузнецке

    Продажи одного вида украшений в России резко выросли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok