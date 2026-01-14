В Банке России высказались о запрете микрофинансовых компаний

ЦБ: Запрет в России микрофинансовых организаций — это не выход

В настоящее время клиентами микрофинансовых организаций (МФО) России стали около 15 миллионов жителей страны. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Его процитировало ТАСС.

По его мнению, в такой ситуации запрещать МФО нельзя, так как услуги этих контор востребованы населением. Гражданам могут выдать там ссуду просто и быстро. При этом речь идет не только о коротких займах до зарплаты, то также и о POS-кредитовании и кредитах на крупные покупки.

Как полагает Кочетков, запрещать нужно не МФО, а недобросовестные практики на этом рынке.

По прогнозам, с 2026 года миллионы россиян могут потерять возможность оформить микрозаймы, так как МФО рискуют лишиться возможности использования собственных моделей оценки доходов потенциальных заемщиков при выдаче мелких займов.

Между тем, в 2025 году в стране наблюдался переток части заемщиков от банков в микрофинансовые организации. Причинами стали как падение кредитного качества потребительских займов, так и ужесточение требований, которые банки предъявляют к потенциальным должникам.