Россияне потянулись за деньгами в микрокредитные компании

ЦБ: Количество заемщиков МФО выросло до 13,8 миллиона человек

В России наблюдается переток части заемщиков от банков в микрофинансовые организации. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Причиной такой динамики стало как падение кредитного качества потребительских займов, так и ужесточение требований, которые банки предъявляют к потенциальным должникам. Как следствие, россияне потянулись в МФО, что, как отметил, Центральный банк, в отдельных случаях может приводить к росту закредитованности таких граждан.

Отмечается, что в I полугодии 2025 года общее число заемщиков снизилось на 0,2 миллиона и составило 49,7 миллиона человек.

«При этом количество заемщиков МФО, которые в том числе имеют действующий кредит в банке, выросло на 1,7 миллиона, до 13,8 миллиона человек», — констатировал регулятор.

В конце ноября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что жители России стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации, так как те навязывают клиентам дополнительные услуги. Оказалось, что число таких претензий увеличилось очень сильно.