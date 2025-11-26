Экономика
17:08, 26 ноября 2025Экономика

Банк России пригрозил микрокредитным компаниям

ЦБ: МФО должны прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россияне стали чаще жаловаться на то, что микрофинансовые организации (МФО) навязывают им дополнительные услуги. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Его процитировало ТАСС.

По его словам, количество таких претензий выросло довольно серьезно. Он напомнил, что регулятор уже проходил это с банками и те отказались от такого навязывания. Теперь ЦБ призывает микрофинансовые организации поступить аналогичным образом. Сделать это следует максимально быстро, так как недовольство усиливается.

Есть данные, что совокупный портфель займов МФО на конец III квартала составил 526,8 миллиарда рублей. Это лишь на 1,2 процента больше, чем в предыдущем периоде. Более того, речь идет о минимальном приросте за последние годы.

В начале октября сообщалось, что 37 процентов граждан шли за деньгами не в банк, а в микрофинансовую организацию, поскольку там заем выдают быстрее. Другими причинами обращения в МФО они назвали меньшие требования к документам и возможность получить кредит онлайн.

