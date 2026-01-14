Загитова рассказала о возвращении к роли ведущей «Ледникового периода»

Загитова: Меня переполняют эмоции от возвращения в «Ледниковый период»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о возвращении к роли ведущей шоу «Ледниковый период». Ее слова приводит Sport24.

«Меня переполняют эмоции. Когда я переступила порог этого здания, я сразу почувствовала себя как дома», — сказала Загитова. Фигуристка отметила, что очень нервничала, но ей помогло присутствие на съемочной площадке знакомых лиц.

Загитова призналась, что увереннее чувствует себя в роли ведущей. Она отметила, что научилась принимать себя, что облегчило ей работу. «Три года прошло, было очень много разных проектов. Я выросла не только в возрасте, но и, конечно, ментально», — резюмировала спортсменка.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу Первого канала. В нем формируются пары из профессиональных фигуристов и звезд шоу-бизнеса. В дальнейшем эти пары соревнуются за победу, каждое выступление оценивает жюри. В разные годы в «Ледниковом периоде» участвовали Роман Костомаров, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и другие спортсмены.

7 января 23-летняя Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце. Она опубликовала серию фотографий с отдыха, одна из которых — селфи с кольцом.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей. В этой роли она неоднократно подвергалась критике фанатов.