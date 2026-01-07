Фигуристка Алина Загитова показала фото с кольцом на безымянном пальце

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале показала фотографию с кольцом на безымянном пальце.

23-летняя спортсменка опубликовала серию фотографий, где она катается на сноуборде и посещает ресторан. Один из снимков — селфи с кольцом.

В августе 2024 года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.