53-летняя бывшая модель Габриэль Юнион показала фигуру без одежды

Американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион поделилась откровенными снимками с отдыха в Японии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость показала поклонникам фигуру, позируя в бассейне без одежды. На размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от макияжа, собрав волосы в небрежный пучок.

Известно, что Юнион проводит отпуск вместе с мужем Дуэйном Вейдом в Киото.

