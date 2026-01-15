Реклама

53-летняя бывшая модель показала фигуру без одежды

53-летняя бывшая модель Габриэль Юнион показала фигуру без одежды
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @gabunion

Американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион поделилась откровенными снимками с отдыха в Японии. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость показала поклонникам фигуру, позируя в бассейне без одежды. На размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от макияжа, собрав волосы в небрежный пучок.

Известно, что Юнион проводит отпуск вместе с мужем Дуэйном Вейдом в Киото.

Ранее популярная модель Брукс Нейдер в мокром топе без бюстгальтера попала в объектив папарацци.

