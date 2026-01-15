Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

Бастрыкин: При помощи ИИ планируют выявлять закономерности преступного поведения

Следственный комитет (СК) России работает над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) для анализа уголовных дел и выявления шаблонов преступного поведения. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, уже есть определенные наработки по применению ИИ для выявления закономерностей преступного поведения. При этом использование технологий должно осуществляться под контролем человека, подчеркнул он.

«Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека», — отметил глава СК.

Ранее Бастрыкин раскрыл количество украинских обстрелов российских регионов.