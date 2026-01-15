Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 15 января 2026Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

Бастрыкин: При помощи ИИ планируют выявлять закономерности преступного поведения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России работает над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) для анализа уголовных дел и выявления шаблонов преступного поведения. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, уже есть определенные наработки по применению ИИ для выявления закономерностей преступного поведения. При этом использование технологий должно осуществляться под контролем человека, подчеркнул он.

«Он может помочь в решении отдельных прикладных задач, но нельзя абсолютно полагаться на его выводы в вопросах, касающихся судьбы человека», — отметил глава СК.

Ранее Бастрыкин раскрыл количество украинских обстрелов российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Названа главная причина падения добычи нефти в России

    Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

    Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

    Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме в Новокузнецке

    Москвичам спрогнозировали погоду в феврале и марте

    Названа идеальная частота секса для психического здоровья

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok