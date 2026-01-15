Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:19, 15 января 2026Силовые структуры

В СК раскрыли количество украинских обстрелов российских регионов

Бастрыкин: СК зафиксировал 11 тыс. украинских обстрелов по 44 регионам России
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

С начала специальной военной операции (СВО) следователи зафиксировали 11 тысяч украинских обстрелов по 44 регионам России. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В результате этих атак не выжили более тысячи мирных жителей, 39 из них дети. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч человек, среди которых 328 несовершеннолетних. По всем таким фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее Бастрыкин сообщал, что более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Объявлено о расширении буферной зоны в российском приграничье

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    Озвучена реакция участников СВО на возможное снятие с должности генерала Ахмедова

    Россиянин расправился с отцом из-за надписи на машине

    В России попросили новых послаблений из-за требований о локализации такси

    Зеленского обвинили в предательстве своего народа

    На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ российских модернизированных дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok