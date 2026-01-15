Реклама

20:14, 15 января 2026

Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

The Sun: Жена сына Бекхэма Никола Пельтц похудела ради главной роли в фильме
Мария Винар

Фото: Julien M. Hekimian / Getty Images for Roger Vivier

Журналисты The Sun объяснили экстремальное похудение жены старшего сына английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина модели и актрисы Николы Пельтц на фоне скандала с его семьей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

31-летняя супруга Бекхэма получила главную роль в голливудском фильме «Прима». В нем она сыграет балерину. Чтобы вжиться в роль, ей пришлось сесть на строгую диету и интенсивно заняться балетом. По данным портала, за четыре месяца Пельтц удалось похудеть до 45 килограммов.

«Никола была полна решимости сделать все идеально для этой роли, и это лишь подтверждает ее целеустремленность и преданность делу. Были предположения о причинах ее потери веса, особенно с учетом недавних событий в ее личной жизни, но теперь все стало совершенно ясно», — рассказал анонимный инсайдер и уточнил, что знаменитость не прибегала к препаратам для лечения диабета, которые в последнее время многие звезды используют для похудения.

В декабре прошлого года Никола Пельтц обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на фото в соцсетях.

