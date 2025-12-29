Жена сына Дэвида Бекхэма обеспокоила фанатов худобой на фоне скандала с его семьей

Жена старшего сына английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина, модель и актриса Никола Пельтц обеспокоила фанатов внешностью на фоне скандала с его семьей. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в ванной комнате. Она предстала перед зеркалом в черном топе с тонкими бретелями и солнцезащитных очках. «Люблю быть дома», — подписала знаменитость пост.

Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на чрезмерную худобу возлюбленной Бекхэма и принялись обсуждать ее в комментариях под публикацией. «Мой совет: съешь уже что-нибудь и начни жить своей жизнью», «"Оземпик" и до нее добрался», «Как насчет того, чтобы съесть бургер и попросить мужа позвонить его родителям?», «Она пытается выглядеть как Виктория», «Скелет», «Съешь уже что-нибудь», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм проигнорировал дни рождения родителей, перестал как-либо упоминать братьев и сестру в соцсетях и переиграл свадьбу без родственников. Таблоиды винят в семейной ссоре Николу Пельтц.