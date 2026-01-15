Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 15 января 2026Мир

Генсек ОБСЕ выступил с призывом по Украине

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу призвал возобновить переговоры по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Стороны конфликта на Украине должны возобновить переговоры, чтобы добиться урегулирования кризиса. С таким призывом выступил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному урегулированию для завершения этого конфликта. Я также призываю стороны возобновить переговоры и договориться о необходимых мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», — отметил генсек.

По словам Синирлиоглу, дипломатическое взаимодействие между союзниками, партнерами и противниками «на сегодняшний день важно как никогда».

Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что организация разработала план мониторинга возможного прекращения огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    «Радиостанция Судного дня» сообщила о «ботве»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok