Генсек ОБСЕ выступил с призывом по Украине

Стороны конфликта на Украине должны возобновить переговоры, чтобы добиться урегулирования кризиса. С таким призывом выступил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, передает РИА Новости.
«Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному урегулированию для завершения этого конфликта. Я также призываю стороны возобновить переговоры и договориться о необходимых мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», — отметил генсек.
По словам Синирлиоглу, дипломатическое взаимодействие между союзниками, партнерами и противниками «на сегодняшний день важно как никогда».
Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что организация разработала план мониторинга возможного прекращения огня на Украине.