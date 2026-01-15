Генсек ОБСЕ выступил с призывом по Украине

Стороны конфликта на Украине должны возобновить переговоры, чтобы добиться урегулирования кризиса. С таким призывом выступил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к согласованному урегулированию для завершения этого конфликта. Я также призываю стороны возобновить переговоры и договориться о необходимых мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», — отметил генсек.

По словам Синирлиоглу, дипломатическое взаимодействие между союзниками, партнерами и противниками «на сегодняшний день важно как никогда».

Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что организация разработала план мониторинга возможного прекращения огня на Украине.