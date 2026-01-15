Реклама

21:39, 15 января 2026Россия

Глава управы Белгорода погиб на СВО

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб глава управы №10 департамента по развитию городских территорий Белгорода Алексей Везенцев. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Чиновник работал на благо города с 2021 года. Полгода назад он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Он умер при выполнении боевых задач. «Он ушел на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга», — отметил градоначальник.

В декабре сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Смертельное ранение он получил во время выполнения боевого задания.

