19:31, 15 января 2026Спорт

Латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на Олимпиаде

Латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на ОИ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Олимпийский комитет Латвии дал спортсменам строгие рекомендации по исключению контактов с россиянами и белорусами на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на LETA.

Во время церемоний награждения и вручения цветов латвийским атлетам советуют держаться подальше от представителей России, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Организация подчеркивает необходимость минимизировать любые взаимодействия за пределами обязательных процедур.

Латвийским спортсменам предлагают не участвовать в совместных пресс-конференциях, интервью или промо-мероприятиях с атлетами из этих стран. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от общения в соцсетях: не комментировать их контент, не публиковать совместные материалы ни во время Игр, ни вне их.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

