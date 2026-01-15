МакSим согласилась выступить в День защитника Отечества за 4 миллиона рублей

Mash: Певица МакSим снизила гонорар за концерт 23 февраля до 4 миллионов рублей

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, готова дать концерт 23 февраля за 4 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что обычно артистка просит за 45-минутное выступление на 500 тысяч рублей больше, однако согласна сделать скидку ветеранам. В ее райдер входят перелет бизнес-классом и люксовый номер в пятизвездочном отеле. По данным Mash, в гримерке МакSим должны быть несколько пачек лапши быстрого приготовления, варенье, кофе, овощные и мясные нарезки. Среди требований певицы отсутствует алкоголь, а тост за защитников Отечества она готова произнести только с водой в бокале.

Ранее сообщалось, что исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум получат миллионы рублей за стадионное выступление в Тольятти в День защитника Отечества. Ожидается, что музыканты заработают около 9,5 миллиона.