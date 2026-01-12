Осудивший СВО Агутин сможет заработать миллионы в День защитника Отечества

«Абзац»: Агутин и Варум заработают 9,5 миллиона рублей за концерт 23 февраля

Исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум заработают миллионы рублей за стадионное выступление в Тольятти в День защитника Отечества. Об этом пишет «Абзац».

По данным источника, стоимость билетов на концерт 23 февраля достигает 18 тысяч рублей. Ожидается, что музыканты заработают около 9,5 миллиона рублей.

Известно, что в 2022 году Леонид Агутин осудил в социальных сетях проведение специальной военной операции (СВО), однако вскоре удалил пост. В одном из недавних интервью певец заявил о безответной любви к Родине и добавил, что его песни понимают лишь 20 процентов слушателей. Как отмечает «Абзац», его супруга Анжелика Варум также высказывалась против СВО. Сообщается, что сейчас певица в основном выступает на корпоративах, ее гонорар начинается от 4 миллионов рублей.

Ранее Агутин вошел в топ наиболее дорогих исполнителей на новогодних корпоративах. Сообщалось, что его выступления обошлись организаторам в сумму от 8 миллионов рублей.