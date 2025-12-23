Названы самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

Киркоров и группа «Ленинград» стали самыми дорогими артистами на корпоративах

Группа «Ленинград» и исполнитель Филипп Киркоров стали самыми дорогими российскими артистами на новогодних корпоративах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей ивент-агентств.

Сообщается, что выступление «Ленинграда» обойдется организаторам в сумму от 20 миллионов рублей. Минимальный гонорар Киркорова составляет 12 миллионов рублей. В топ наиболее дорогих исполнителей также вошли Григорий Лепс (от 10 миллионов), Леонид Агутин (от 8 миллионов), Любовь Успенская (от 5 миллионов).

По данным агентства, в число самых популярных артистов на корпоративах в 2025 году также входят Татьяна Буланова, группа «Дискотека авария», Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан. Отмечается, что особенно дорогими в новогодний период являются исполнители, которых часто показывают в эфире телевидения. Их гонорары в праздничные дни могут вырасти в несколько раз.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина может выступить на частном мероприятии 1 января за пять миллионов рублей. При этом из-за скандалов вокруг певицы ее представитель настаивает на выполнении нескольких условий. Организаторам необходимо предоставить свои данные, а также подписать договор о неразглашении.