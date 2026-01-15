Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 15 января 2026Экономика

В Москве появился новый вид шеринга

В Москве появился лопатошеринг
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новый вид шеринга появился в Москве. Столичным жителям предложили бесплатно брать лопаты в магазинах, пишет издание «Подъем».

В популярной сети супермаркетов покупателям стали на безвозмездной основе предлагать инвентарь для уборки снега. Корзины со штыковыми лопатами и совками выставили пока только в восьми продуктовых магазинах. В каждой из локаций имеется до десяти лопат, а надпись на стойке гласит «Возьми и откопай (большими буквами — прим. «Ленты.ру») машину, дорожку или соседа (маленькими — прим. «Ленты.ру»)». После использования дирекция магазина просит вернуть лопату на стойку, объясняя эту необходимость «круговоротом добра». Как уточнили в компании, установка новых точек пока не планируется, в данный момент отслеживается, насколько популярна будет услуга среди покупателей.

Ранее жители подмосковных Мытищ в знак протеста завалили снегом двери офиса управляющей компании. Таким образом жильцы местных домов решили показать, насколько устали от халатности и бездействия коммунальщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасались через окна». В центре подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась граната, есть пострадавшие. Что известно о ЧП?

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    МИД России высказался о желании Трампа получить Гренландию

    Выпавший в Москве объем снега оценили

    Рынок российской микроэлектроники упал на четверть

    В России упала ставка по некоторым вкладам

    На Украине указали на готовность граждан к территориальным уступкам

    Макрон высказался о предоставлении Украине разведданных

    Прапорщик Российской армии починил пусковую установку РСЗО под огнем ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok