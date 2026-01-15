В Москве появился новый вид шеринга

В Москве появился лопатошеринг

Новый вид шеринга появился в Москве. Столичным жителям предложили бесплатно брать лопаты в магазинах, пишет издание «Подъем».

В популярной сети супермаркетов покупателям стали на безвозмездной основе предлагать инвентарь для уборки снега. Корзины со штыковыми лопатами и совками выставили пока только в восьми продуктовых магазинах. В каждой из локаций имеется до десяти лопат, а надпись на стойке гласит «Возьми и откопай (большими буквами — прим. «Ленты.ру») машину, дорожку или соседа (маленькими — прим. «Ленты.ру»)». После использования дирекция магазина просит вернуть лопату на стойку, объясняя эту необходимость «круговоротом добра». Как уточнили в компании, установка новых точек пока не планируется, в данный момент отслеживается, насколько популярна будет услуга среди покупателей.

Ранее жители подмосковных Мытищ в знак протеста завалили снегом двери офиса управляющей компании. Таким образом жильцы местных домов решили показать, насколько устали от халатности и бездействия коммунальщиков.