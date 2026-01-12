Россияне завалили двери управляющей компании в знак протеста

Жители Мытищ завалили снегом двери управляющей компании, чтобы им почистили двор

Жители Мытищ завалили двери управляющей компании снегом в знак протеста. Россияне пожаловались, что коммунальщики не чистят дворы от осадков, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в жилом комплексе (ЖК) Мытищи. Жильцы домов устали от заваленных снегом дворов и решили наглядно показать проблему коммунальщикам, засыпав вход в офис управляющей компании снегом.

На Новомытищинском проезде жильцы дома номер 1 корпус 2 решили проявить инициативу и самостоятельно почистить улицы от снега. На снятых очевидцами кадрах видно, как несколько человек взяли лопаты и расчистили придомовую территорию практически до асфальта.

Ранее стало известно, что из-за рекордного снегопада московские коммунальщики за два дня собрали почти миллион кубометров снега. Если уложить объем направленного на снегоплавильные пункты в железнодорожные полувагоны, он бы занял более чем 8,5 тысячи таких емкостей.

