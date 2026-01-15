Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

В Кирове неизвестные взорвали бетонную урну петардами

В Кирове группа неизвестных взорвала бетонную урну в новогоднюю ночь. Об инциденте в российском городе стало известно изданию 360.ru.

Взрыв произошел на улице Морозовской. В сеть попали кадры, на которых видно компанию из взрослых и детей рядом с урной. Взрослый мужчина поджег заложенные внутрь петарды, когда его знакомые отошли от урны на значительное расстояние. От мощного взрыва контейнер разорвало на части, у припаркованных неподалеку машин активировалась сигнализация.

Местная управляющая компания планирует обратиться в полицию, чтобы найти нарушителей.

