Экономика
20:01, 15 января 2026Экономика

Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

В Кирове неизвестные взорвали бетонную урну петардами
Александра Качан (Редактор)

Кадр: 360.ru

В Кирове группа неизвестных взорвала бетонную урну в новогоднюю ночь. Об инциденте в российском городе стало известно изданию 360.ru.

Взрыв произошел на улице Морозовской. В сеть попали кадры, на которых видно компанию из взрослых и детей рядом с урной. Взрослый мужчина поджег заложенные внутрь петарды, когда его знакомые отошли от урны на значительное расстояние. От мощного взрыва контейнер разорвало на части, у припаркованных неподалеку машин активировалась сигнализация.

Местная управляющая компания планирует обратиться в полицию, чтобы найти нарушителей.

Ранее в Ижевске мужчина разбил машины соседей и подрался с депутатом городской думы Алексеем Фоминым. Инцидент попал на видео.

