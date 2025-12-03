Реклама

Россия
10:02, 3 декабря 2025Россия

Россиянин разгромил машины соседей и подрался с депутатом

В Ижевске мужчина разгромил машины соседей и подрался с депутатом Фоминым
Майя Назарова

В Ижевске мужчина разгромил машины соседей и подрался с депутатом городской Думы Алексеем Фоминым. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как горожанин бьет ногами по припаркованным автомобилям. При этом он нецензурно выражается.

Когда вандал зашел в подъезд, его подкараулили соседи. Среди них был местный парламентарий Фомин. По словам очевидцев, завязалась потасовка, в ходе которой хулиган ударил депутата в челюсть. После неадекватный гражданин заперся в своей квартире.

Владельцы некоторых поврежденных машин уже написали заявления в полицию.

До этого сообщалось, что в Самаре камеры наблюдения сняли нападение толпы мужчин на автомобиль. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое группой лиц.

