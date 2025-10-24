Силовые структуры
12:54, 24 октября 2025Силовые структуры

Набросившаяся на автомобиль толпа мужчин в российском городе попала на видео

В Самаре камеры наблюдения сняли нападение толпы мужчин на автомобиль
Владимир Седов
В Самаре камеры наблюдения сняли нападение толпы мужчин на автомобиль. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, как позади стоящего на светофоре автомобиля ВАЗ останавливается белая машина, второй автомобиль черного цвета объезжает и перекрывает водителю движение. После этого из автомобилей сзади и спереди выбегает толпа мужчин. Они начинают громить ВАЗ — разбивают стекла, ломают и отрывают двери. Разгромив машину, нарушители спокойствия сбегают с места преступления.

После того как водителя вытащили из салона, его избили и похитили кошелек с телефоном. Возбуждено уголовное дело о разбое группой лиц.

Ранее в Красноярском крае сняли стрельбу по колесам и задержание во время полицейской погони.

