09:55, 24 октября 2025Силовые структуры

Стрельбу по колесам и задержание во время полицейской погони сняли на видео

В Красноярском крае кадры полицейской погони за 17-летним нарушителем на похищенном автомобиле сняли на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах полицейский автомобиль преследует по трассе отечественный ВАЗ. Водитель на предупреждения не реагирует и лишь прибавляет газ. Тогда инспектор высовывается из окна и начинает стрелять. Прицельный выстрел оказывается точен, нарушитель останавливается и вскоре оказывается лицом на асфальте. На допросе юноша объяснил, что решение об угоне принял случайно, заметив, что дверь автомобиля открыта, а в замке ключи.

Ирина Волк отметила меткость и профессионализм красноярских коллег, заметив, что их действия предотвратили возможные более тяжкие последствия для участников дорожного движения, которые могли оказаться на пути несовершеннолетнего лихача.

Задержанным оказался 17-летний уроженец Республики Тыва, который никогда не имел водительского удостоверения, а пассажиром — его ровесник и земляк. Оба — студенты красноярских учебных заведений.

