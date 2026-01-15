Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

Орбан: ЕС продемонстрировал приверженность пути войны

Европейский союз (ЕС) продемонстрировал приверженность пути войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Они по-прежнему привержены пути войны. В Европе практически не осталось правительств, способных противостоять им», — подчеркнул Орбан.

По словам венгерского премьера, план Еврокомиссии по финансированию Украины подтвердил готовность ЕС финансировать конфликт и предоставлять Киеву безусловную поддержку. Он добавил, что Евросоюз не беспокоит тяжелейшее финансовое положение Европы и мнение европейских граждан.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует начать выплачивать Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро во втором квартале 2026 года.