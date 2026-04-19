В российском городе распилят ядовитое озеро и наделают из него шины

В Улан-Удэ распилят ядовитое озеро

В Бурятии придумали способ ликвидировать ядовитое озеро, образовавшееся в Улан-Удэ. Об этом сообщает издание «Интер Райт».

Речь идет о водоеме, в который еще с советских времен сливались отходы с газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода (ЛВРЗ). Сейчас там скопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы с высоким содержанием фенолов, аммония и нефтепродуктов. Опасность заключается в том, что загрязненные подземные воды мигрируют в сторону реки Уды, а оттуда могут попасть в озеро Байкал.

Чтобы безопасно изъять и отправить химикаты на переработку, было принято решение зимой 2027 года дождаться, пока озеро промерзнет хотя бы на 50 сантиметров. После этого водоем разрежут на куски и вывезут поездом в Новокузнецк. Там токсичные отходы переработают в шины, краску и иные товары.

