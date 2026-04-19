Экономика
04:41, 19 апреля 2026

В российском городе распилят ядовитое озеро и наделают из него шины

В Улан-Удэ распилят ядовитое озеро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Бурятии придумали способ ликвидировать ядовитое озеро, образовавшееся в Улан-Удэ. Об этом сообщает издание «Интер Райт».

Речь идет о водоеме, в который еще с советских времен сливались отходы с газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода (ЛВРЗ). Сейчас там скопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы с высоким содержанием фенолов, аммония и нефтепродуктов. Опасность заключается в том, что загрязненные подземные воды мигрируют в сторону реки Уды, а оттуда могут попасть в озеро Байкал.

Чтобы безопасно изъять и отправить химикаты на переработку, было принято решение зимой 2027 года дождаться, пока озеро промерзнет хотя бы на 50 сантиметров. После этого водоем разрежут на куски и вывезут поездом в Новокузнецк. Там токсичные отходы переработают в шины, краску и иные товары.

Ранее жителям Солнечногорского района Подмосковья пришлось надеть противогазы. Причиной стали едкие выбросы местного комплекса по переработке отходов.

    Последние новости

    «Cитуация очень сложная». Буданов раскрыл темпы мобилизации украинцев

    В Европе впечатлились шуткой премьера Словакии о России

    Венгерский политолог описал будущее сотрудничества с Россией

    Жителям Московского региона пообещали потепление

    Посол Украины призвала США изменить решение по России

    Россияне начали возвращаться к наличным деньгам

    В МИД высказались об «ущербном» приравнивании СССР к Третьему рейху

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    Президент Колумбии выступил с резким обвинением в адрес США

    Трамп назвал «отличного» союзника США

    Все новости
